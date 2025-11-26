Haberler

Bilecik'te Tarihi Savunma Siperleri Gün Yüzüne Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Türk ordusunun 1921 yılında Birinci ve İkinci İnönü Savaşları'nda kullandığı savunma siperleri bulundu. Alan, tarihi sit olarak tescil edilerek koruma altına alındı. Bölgenin stratejik önemi ve tarihi rolü vurgulandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Türk ordusunun 1921 yılında Birinci ve İkinci İnönü Savaşları'nda kullandığı, uzunlukları 150 ila 200 metre arasında değişen çok sayıda savunma siperi bulundu.

Söğüt'te yürütülen rüzgar enerjisi santrali fizibilite çalışmaları sırasında 2 yıl önce siper benzeri hatlar bulununca, şirket yetkilileri durumu Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı uzmanları yönlendirildi.

BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin'in arasında bulunduğu heyet, 2 yıl süren çalışmada Söğüt'e bağlı Hayriye köyünün kuzeybatısından Bozüyük ilçesindeki Metristepe Zafer Anıtı'na kadar yaklaşık 5 dönümlük alanı kapsayan, uzunlukları 150 ila 200 metre olan çok sayıda siperi gün yüzüne çıkardı.

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya bölgelerini görebilen hakim noktada yer alan siperler, tarihi sit alanı olarak tescil edilerek koruma altına alındı.

Prof. Dr. Taner Bilgin, AA muhabirine, bölgenin hem Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde hem de Milli Mücadele yıllarında kritik rol üstlendiğini belirtti.

Bilecik'in Osmanlı'nın siyasi birliğinin teşekkül ettiği coğrafya olmasının yanı sıra Milli Mücadele'nin seyrini belirleyen İnönü Muharebeleri'ne de ev sahipliği yaptığını aktaran Bilgin, "Bu nedenle Bilecik, tarih yazımında sıklıkla 'kuruluşun ve kurtuluşun şehri' olarak anılmaktadır. Ayrıca Bursa'nın işgali sonrasında Batı Cephesi Komutanlığının Mustafa Kemal Atatürk tarafından Bilecik'e taşınmış olması da bölgenin stratejik önemini güçlendirmektedir." dedi.

"Bölgedeki siperlerin inşasında kadınlar ve çocuklar da katkı sundu"

Bilgin, yaklaşık 10 yıldır bölgede sürdürülen akademik saha çalışmalarında çok sayıda siper ve savaş materyaline ulaşıldığını anımsatarak, yeni tespit edilen hattın da söz konusu araştırmaların bir parçası olarak ortaya çıktığını kaydetti.

"Siper hattının Sakarya Vadisi'nin geniş bir bölümünü kontrol edebilir konumda bulunması, İnönü Muharebeleri esnasındaki savunma stratejilerine dair önemli veriler sunmaktadır." bilgisini veren Bilgin, şöyle konuştu:

"Milli Mücadele dönemine ilişkin sözlü tarih ve arşiv bilgilerinin, bölgedeki siperlerin inşasında köylülerin, özellikle kadınların ve çocukların kayda değer bir katkı sunduğunu ortaya koymaktadır. Siperlerde yaşanan çatışmalara dair aktarılan anlatılar, bölgedeki askeri mücadelenin yoğunluğunu ve beraberinde getirdiği insani dramları yansıtmaktadır. Çatışma sırasında mevzilerini terk etmemek için birbirlerine bağlanan askerler veya mühimmatlarını tüketinceye kadar savaşan birliklere ilişkin örnekler, bu alanların tarihsel hafızadaki yerini güçlendirmektedir. Dolayısıyla üzerinden 104 yıl gibi süre geçtiği için bu siperleri yeniden gün yüzüne çıkartmak elbette ki zaman alacak."

Prof. Dr. Bilgin, tarih bilincinin güçlendirilmesi bakımından alanların özellikle gençler tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Ekipler silahlı şahsı ikna etmeye çalışıyor
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i böyle karşıladı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi

Ronaldo'ya Dünya Kupası müjdesi
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.