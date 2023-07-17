Bilecik'te saman yüklü kamyon alev aldı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Bursa'nın Yenişehir ilçesi istikametine seyir halindeki İrfan K. yönetimindeki 16 U 9784 plakalı kamyon Yeni Hastane Kavşağına geldiğinden kasasından dumanlar yükselmeye başladı. Hemen aracı yolun kenara çeken sürücü dumanların alevlere dönüşmesi üzerine üzeri kasasındaki saman balyaları alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, bütün samanları sardı. Sürücü ve çevredeki vatandaşların yangını söndürme çabaları yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerin çalışmaları sonucunda kamyon kasasında yanan samanlar söndürüldü.

Yangında ölen yada yaralananın olmadığı yangında kamyonda maddi hasar meydana gelirken samanlar ise küle döndü.