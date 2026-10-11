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Bilecik'te sağlıklı yaşam için 'Mahallemde hareketlilik var' etkinliği düzenlendi

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Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Pelitözü Gölpark'ta 'Mahallemde hareketlilik var' etkinliği düzenlendi. Özel gereksinimli bireylerin de katıldığı etkinlikte yürüyüş sonrası egzersiz yapıldı; düzenli hareket ve sağlıklı yaşam farkındalığı hedeflendi.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Mahallemde hareketlilik var" etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Pelitözü Gölpark'ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türk Kızılay Bilecik Şubesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilecik Şubesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği ve sivil toplum kuruluşları ile Gündüz Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinden özel gereksinimli bireylerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte yürüyüşün ardından fiziksel aktivite ve egzersiz yapıldığı kaydedildi.

Toplumda düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının geliştirilmesi, hareketli yaşamın günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, her adımın sağlığa, her hareketin daha güçlü bir geleceğe katkı sunacağı ifade edildi.

Açıklamada, etkinliklerin yıl boyunca farklı yaş grupları ve toplumun tüm kesimleriyle buluşturulacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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