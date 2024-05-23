Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valiliği, şehir merkezi ile bazı ilçelerde etkili olan sağanak ve doluya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ildeki sağanak ve dolu dolayısıyla bazı noktalara zaman zaman 40 kilogram yağış düştüğü, ekiplerin müdahalesinin devam ettiği ifade edildi. Yenipazar ilçesine bağlı Belkese köyünde evlerini su basan 2 yaşlı vatandaşın jandarma ekiplerince kurtarılarak tedbiren hastaneye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, aynı ilçeye bağlı Tekeciler köyünde sel nedeniyle ulaşımda aksama yaşandığı, bölgede İl Özel İdaresi personelinin görev aldığı belirtildi. Şiddetli yağış dolayısıyla Gölpazarı ilçesi Armutçuk köyü yoluna kaya parçalarının düştüğü, kayaların ekiplerce temizlendiği bildirilen açıklamada, Söğüt ilçesi Çaltı köyünde sağanak ve doludan etkilenen seralar için de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Bilecik Valiliği, şehir merkezi ile bazı ilçelerde etkili olan sağanak ve doluya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ildeki sağanak ve dolu dolayısıyla bazı noktalara zaman zaman 40 kilogram yağış düştüğü, ekiplerin müdahalesinin devam ettiği ifade edildi.

Yenipazar ilçesine bağlı Belkese köyünde evlerini su basan 2 yaşlı vatandaşın jandarma ekiplerince kurtarılarak tedbiren hastaneye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, aynı ilçeye bağlı Tekeciler köyünde sel nedeniyle ulaşımda aksama yaşandığı, bölgede İl Özel İdaresi personelinin görev aldığı belirtildi.

Şiddetli yağış dolayısıyla Gölpazarı ilçesi Armutçuk köyü yoluna kaya parçalarının düştüğü, kayaların ekiplerce temizlendiği bildirilen açıklamada, Söğüt ilçesi Çaltı köyünde sağanak ve doludan etkilenen seralar için de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Güncel

Bilecik Valiliği Gölpazarı Yenipazar Jandarma Bilecik Çaltı Söğüt Dünya Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

Ayhan Bora Kaplan: Bir tanem sözü yanlışlıkla ağzımdan çıktı

 Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

Çok sayıda kente ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Camlar kırıldı, vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 27 kişi daha tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title