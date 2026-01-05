Bilecik'te park halindeki otomobil yandı
Gazipaşa Mahallesi'nde park halindeyken çıkan yangında A.Ö'ye ait otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda park halinde bulunan A.Ö'ye ait 06 N 8169 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel