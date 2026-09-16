Bilecik'te otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Z.Ö. idaresindeki 26 AKH 715 plakalı otomobil, Tekke Mahallesi Söğüt Caddesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Z.Ö. ile otomobildeki yolcular Y.A, Y.N, O.K. ve N.A, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın çekici yardımıyla şarampolden çıkarılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA