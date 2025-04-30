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Bilecik'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 18 yaşındaki Ahmet Can Şahin hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü S.Ç. yaralandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Can Şahin (18) idaresindeki 11 AAY 066 plakalı motosiklet, Söğüt-Eskişehir kara yolunun Rızapaşa köyü yakınlarında S.Ç. (37) yönetimindeki 11 ACG 558 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan S.Ç. ise Söğüt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.Ç'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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