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Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.P'nin (25) kullandığı 11 ADB 324 plakalı otomobil, Abdulhamithan Bulvarı Valilik Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Sürüklenen otomobil devrilerek durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan A.A. (21), ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar açıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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