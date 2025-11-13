Bilecik'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde G.K. (40) yönetimindeki otomobil devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
G.K. (40) idaresindeki 34 GGB 502 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Demirköy köyü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel