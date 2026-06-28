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Bilecik'te otomobilin akaryakıt istasyonundaki yıkama bölümüne çarpma anı güvenlik kamerasında

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Bilecik'te bir otomobil, sürücüsünün hızlı girmesi sonucu akaryakıt istasyonundaki araç yıkama bölümüne çarptı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Bilecik'te, bir otomobilin akaryakıt istasyonundaki araç yıkama bölümüne çarpma anı güvenlik kamesınca görüntülendi.

B.A. (24) yönetimindeki 34 PBD 628 plakalı otomobil, Başköyü mevkisinde akaryakıt istasyonundaki araç yıkama bölümüne sürücüsünün hızlı girmesi sonucu çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile otomobilde bulunan A.B. (20), U.A. (31) ve R.T. (38) hafif şekilde yaralandı.

Yıkama bölümünde hasar oluşurken, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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