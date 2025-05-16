Bilecik'te Ormanlık Alanlara Girişler Valilik İzniyle Yapılacak

Bilecik'te Ormanlık Alanlara Girişler Valilik İzniyle Yapılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 5 Haziran'dan itibaren ormanlık alanlara girişlerin Valilik izni ile yapılacağını açıkladı. Yangınların önlenmesi için ateş yakılması ve piknik yapılması yasaklandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 5 Haziran'dan itibaren 31 Ekim'e kadar Bilecik genelinde ormanlık alanlarda girişlerin Valilik izniyle yapılabileceğini söyledi.

Vali Aygöl, Vezirhan Orman Yangınlarına Müdahale İstasyonu'nda Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut ile incelemede bulundu.

Aygöl, yangınsız bir dönem yaşamak istediklerinin altını çizdi.

Bilecik'in yüzde 57'sinin ormanlık olduğunu hatırlatan Aygöl, şöyle konuştu:

"Orman yangınları bizim açımızdan önemli. Geçen yıl şehrimizde 22 orman yangınında yaklaşık 25 hektarlık alan zarar gördü. Aldığımız kararla 5 Haziran itibarıyla 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlarda ateş yakılması ve piknik yapılması yasaklandı. Bu alanlara girişler Valilik iznine tabi olacak. Yangınların önemli bölümü hasat sonrası çıkan anız yangınlarından kaynaklandı. Biçerdöverler hasatları yaptıklarında su tankeri bulundurması zorunlu şeklinde kararı aldık. Asıl hedefimiz özellikle yeşil vatanımızı korumak ve ülkemizin yeşil gerdanı olan ormanlarımıza sahip çıkmak olacak."

Aygöl, 829 personelin yangınla mücadelede görevlendirildiğini belirterek, "Vezirhan beldesinde yangın söndürme helikopteri hazır. Yenişehir Havaalanı'nda İHA göreve başladı. Erken orman yangını tespit etmesi açısından göreve başladı ve orman yangınlarıyla mücadelede etkin kullanacağız." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var

İsrail gece yarısı bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
Dünyanın gözü bugün İstanbul'da! Rusya ve Ukrayna masaya oturuyor

Barış zirvesinin programı belli oldu! İki ülke hiç karşılaşmayacak
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

Zorunlu eğitimde yeni formüller! Bir kademe kısalabilir
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Dalkılıç, doğuştan gelen sağlık sorunu nedeniyle 11. kez ameliyat masasına yattı

11 kez ameliyat olan ünlü şarkıcı son halini paylaştı
Görüntü İstanbul'dan! Tasma taktıkları robot köpekleri sokakta gezdirdiler

Robot köpeklere tasma takıp İstanbul sokaklarında gezdirdiler
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş gece yarısında paylaştı: Romulo
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı

Adını sır gibi saklıyorlar! Fenerbahçe'de yeni imza
Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona

Olaylı maçta yok yok! İspanya'da şampiyon belli
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.