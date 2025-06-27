Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının devam eden soğutma çalışmaları sürüyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gölpazarı Dokuzlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğleden sonra çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Gece de devam eden müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel
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