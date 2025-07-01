Bilecik'te Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Bilecik'te Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Vezirhan beldesinde görülen orman yangınına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Geçen hafta yaşanan yangınların ardından bölgedeki soğutma çalışmaları da devam ediyor.

BİLECİK'in merkeze bağlı Vezirhan beldesinde orman yangını çıktı, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Merkeze bağlı Vezirhan beldesinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Sakarya'da geçen hafta cuma günü çıkan, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerine de sıçrayan orman yangınları güçlükle kontrol altına alınmıştı. Bölgede halen soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İlçeye kış geri geldi! Temmuz ayında soba yakıyorlar

İlçeye kış geri geldi! Temmuz ayında soba yakıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha

Bursa'da bir korkutan deprem daha! İstanbul'da da büyük panik yarattı
Fenerbahçe'nin transferi için anlaştığı Jhon Duran, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe yeni yıldızını kimseye göstermeden bakın nereye götürdü
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi

Bodrum'da lahmacun ve adana yediler, gelen fiyata inanamadılar
Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! 6 kişi için gözaltı kararı

Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! Soruşturma açıldı
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım sen bize yardım et

Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım yardım et
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.