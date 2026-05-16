Haberler

Bilecik'te öğretmenler yamaç paraşütü deneyimi yaşadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Kurumu Bilecik Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 20 öğretmen, tandem pilotlar eşliğinde Gölpazarı Meryem Dağı'nda paraşütle uçuş yaparak Atatürk posteri ve Türk bayrağını semalarda dalgalandırdı.

Türk Hava Kurumu Bilecik Şubesi ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenler, tandem pilotlar eşliğinde paraşütle uçuş gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 550 rakımlı Gölpazarı Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'nda 20 öğretmen, Bilecik Sportif Havacılık eğitmenleri Bedri Günal ve Tevfik Emre Sever ile birlikte paraşütle uçuş gerçekleştirdi.

Uçuş sırasında öğretmenler, Atatürk posteri ve Türk bayrağını Bilecik semalarında dalgalandırdı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lewandowski, Barcelona defterini resmen kapattı

Beklenen son gerçekleşti!

Karakaya Barajı'nda üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı

Üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı
Hakan Safi'den dev vaat

Seçimi kazandıracak dev vaat! Taraftarları heyecan sardı

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza

Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza