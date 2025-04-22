Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

Yeni düzenleme! Zincirleme ceza geliyor, cep yakacak
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

Altın tüm zamanların rekorını kırdı
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti

Bu bir ilk! Dünya, Putin'in sarf ettiği cümleyi konuşuyor
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı

Hamile eşini öldürüp cesediyle 10 gün aynı evde kaldı

Bilecik'te Muhtarlarla İstişare Toplantısı

Bilecik'te Muhtarlarla İstişare Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, il merkezindeki muhtarlarla bir toplantı düzenleyerek vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini ele aldı. Toplantıda yerel yönetimler ile işbirliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezi ile ilçelerde görevli muhtarlarla toplantı düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclisi'ndeki toplantıda vatandaşların ihtiyaç ve talepleri ele alındı.

İlde devam eden projeler ile gelecekte hayata geçirilmesi planlanan çalışmaların da konuşulduğu toplantıda, yerel yönetimler ile vatandaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş'un da yer aldığı toplantı, İl Özel İdaresi binası önünde fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.