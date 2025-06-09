Bilecik'te Motosiklet Kazasında İki Genç Hayatını Kaybetti
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Emine Aydın hastanede yaşamını yitirdi. Aynı kazada yaralanan 17 yaşındaki sürücü Yaşar Kenan Özay da tedavi sırasında hayatını kaybetti.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kızın ardından sürücü de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haceloğlu Mahallesi Ankara Caddesi'nde 6 Haziran'da kullandığı 11 ACK 617 plakalı motosikletle geçirdiği kazada yaralanan Yaşar Kenan Özay (17), Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özay'ın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Aydın'a (19) çarpmıştı. Aydın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel