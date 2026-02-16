Haberler

Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü, kaza kask kamerasında

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, karşı şeride geçen motosiklet, bir otomobile çarptı. 59 yaşındaki sürücü Suat Yakar, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Suat Yakar (59), hayatını kaybetti. Kaza, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, İznik-Pamukova karayolu Ericek köyü mevkisinde meydana geldi. Suat Yakar'ın kullandığı 41 BCA 507 plakalı motosiklet, karşı şeride geçerek Fatih M. idaresindeki 16 UG 511 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Yakar ve Fatih M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suat Yakar, burada kurtarılamadı. Soruşturma sürerken, kaza başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
