Haberler

Bilecik'te Motosiklet Kazası: 71 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden 71 yaşındaki Orhan Güler'in kullandığı motosiklet devrildi. Hastaneye kaldırılan Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti.

Orhan Güler (71) idaresindeki plakasız motosiklet, Bedi köyünde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ev ve duvar arasındaki boşluğa devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Güler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Güler, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Marketten mide bulandıran görüntüler

Marketten mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi

Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.