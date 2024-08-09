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Bilecik'te Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Bilecik'te Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü ve arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Kazada, motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza uygulandı.

Bilecik'te bir motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi'nde yeni valilik binasının inşaat alanı yakınında seyreden Uğur U. idaresindeki 11 ABF 490 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile arkasında bulunan Bekircan T. savrulan motosikletten düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 978 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hürriyet Mahallesi Motosiklet bilecik Trafik Kazaları Güncel Haberler

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