Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Bilecik'te meydana gelen motosiklet kazasında, motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Tepebaşı mevkisinden Çarşı istikametine seyir halindeki Zeynel M.A. yönetimindeki 11 ABH 340 plakalı motosiklet, Tevfik Bey caddesine giriş yaptığı esnada arka tekerinin zincir atıp kitlenmesi sonucunda devrildi.
Meydana gelen kazada devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.