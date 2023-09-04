Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bilecik'te motosikletle ticari aracın çarpıştığı 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kazada, hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin İ. idaresindeki 11 TF 995 plakalı hafif ticari araç, Bilecik Sanayi Rampası Polis evi kavşağında Kaan Yılmaz'ın kullandığı 11 ABB 253 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmasının etkisiyle savrulan araç, park halindeki 11 AR 068 plakalı ticari araca çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsüyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Kaan Yılmaz, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.