Bilecik'te motosikletin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi öldü

Bilecik'te motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mahmut Kılıç'ın (42) kullandığı 07 CGC 623 plakalı motosiklet, Bilecik-Bozüyük kara yolu Ören köyü kavşağında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücünün eşi Özlem Kılıç (40) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.