Bilecik'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bilecik-Osmaneli kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bilecik-Osmaneli kara yolu Yenişehir Kavşağı mevkisinde, kent merkezinden üniversite yönüne giden 11 EE 213 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden A.A. yönetimindeki 11 ACT 039 plakalı motosikletle çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Uğur Baklacı