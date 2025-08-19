Bilecik'te Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: Kaldırımdaki Yaya Yaralandı

Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu kaldırımda bekleyen bir yaya yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Gonca Sokağı'nda R.K. yönetimindeki 11 EK 014 plakalı minibüs ile Ö.A. idaresindeki 11 AAE 411 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmasının etkisiyle savrulan otomobil kaldırımda bekleyen yaya K.A'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan K.A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
