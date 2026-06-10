Haberler

Bilecik'te tıra çarpan midibüsteki 12 kişi yaralandı

Bilecik'te tıra çarpan midibüsteki 12 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde midibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekilmesiyle açıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde midibüsün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Metin A. idaresindeki 11 AT 229 plakalı midibüs, Bilecik-Bozüyük kara yolu Karaköy köyü yakınlarında İsmail Ç. yönetimindeki 41 ATA 962 plakalı tıra arkadan çarptı.

Yol kenarındaki bariyere çarparak durabilen midibüsteki 12 yolcu yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle açıldı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Ve korkulan oluyor! Trump'tan bugüne kadarki en sert tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı

Koç Holding şirketlerine aynı gün peş peşe saldırılar
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı

Kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı
İstanbul'da pes dedirten görüntü! Yolcu minibüsünü video izleyerek kullandı

Direksiyonda sosyal medya keyfi
5 kardeş, babalarını öldüren annelerinden şikayetçi olmadılar

5 kardeş, babalarını öldüren annelerinden şikayetçi olmadı
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı

Evinde ölü bulunan Irmak öğretmenin ses kaydı ortaya çıktı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim