Bilecik'te 'Meslek Tanıtım Günleri' etkinliği düzenlendi

Bilecik'te İŞKUR İl Müdürlüğünce, "Mesleki Tanıtım Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözlerini hatırlatarak, kendilerine önemli bir sorumluluk yüklendiğini söyledi.

Güçlü bir toplumun, meslek sahibi, üreten, kendini geliştiren ve geleceğe umutla bakan bireylerle mümkün olacağını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türkiye İş Kurumu olarak gençlerimizin meslekleri tanımasını, kendi yeteneklerini keşfetmesini ve iş hayatına daha bilinçli hazırlanmasını çok önemsiyoruz. Kurumumuz, istihdamı koruyan, işsizliği azaltmaya yönelik aktif ve pasif politikaları eş zamanlı yürüten, dezavantajlı grupları işgücü piyasasına kazandıran ve Türkiye'nin üretim kapasitesini insan kaynağıyla buluşturan vazgeçilemez ve yeri doldurulamaz bir kamu kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir."

Meslek gruplarının tanıtımının yapıldığı sinevizyon gösteriminin ardından "Ahilikten geleceğim mesleklerine" konulu panel düzenlendi.

Meslek okullarının hazırladığı stantların gezilmesiyle sona eren programa, Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.