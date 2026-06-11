Bilecik'te merdivenden düşen yaşlı kadın öldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde merdiven temizliği yaparken düşen 69 yaşındaki Hüsniye Özdil, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, merdivenden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Selimiye köyünde yaşayan Hüsniye Özdil (69), merdiven temizliği yaptığı esnada düşerek yaralandı.
Osmaneli ilçe Devlet Hastanesine kaldırılan Özdil, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Özdil, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan