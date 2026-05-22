Bilecik'te mazgala sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Bilecik'te mazgala sıkışan kedi yavruları, belediye ekiplerince kurtarıldı. Anne kedinin yavrularının yanından ayrılmadığı anlar dikkat çekti.

Bilecik'te, mazgala sıkışan kedi yavruları, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince kurtarıldı.

Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi'ndeki mazgalda kedi yavrularının sıkıştığını görenler, durumu Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, demirleri aralayarak yavru kedileri sıkıştıkları yerden kurtardı. Kurtarma çalışması sırasında anne kedinin yavrularının yanından ayrılmadığı görüldü.

Kurtarılan kedi yavruları, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde iç ve dış parazit uygulamaları yapıldıktan sonra alındıkları yere bırakıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
