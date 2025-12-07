Bilecik'te mangal ateşiyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir çardakta mangal ateşinden kaynaklanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında çardak kullanılmaz hale geldi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, mangal ateşinden çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Dodurga beldesi Kütahya Caddesi'ndeki bir çardakta S.K. tarafından mangal yakılmaya çalışırken yangın çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çardak kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel