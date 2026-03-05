Haberler

Bilecik'te kuyumcu soygunu; o anlar kamerada

Güncelleme:
Bilecik'te 4 şüphelinin bir kuyumcuya girip soygun yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Şüphelilerin camı kırarak kısa sürede altınları çaldığı görüldü. Polis, soyguncuların kimliklerini tespit etmek için soruşturma başlattı.

BİLECİK'te 4 şüphelinin bir kuyumcuya girip soygun yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin camı kırıp yaklaşık 40 saniyede kuyumcuyu soydukları görüldü.

Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ne önceki gece saat 03.52'de gelen kimliği belirsiz 4 şüpheli, bir kuyumcunun önceden kopyaladıkları kapının kepenklerini uzaktan kumanda ile açtı. Balyozla dükkan camını kırıp içeri giren 4 şüpheli, çuvallara tezgahlardaki altınları doldurup geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soyguna ilişkin işyerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kuyumcu dükkanının camını balyozla kuran şüphelilerin yaklaşık 40 saniyede altınları alıp dükkandan kaçtıkları görüldü. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kiralık olduğu tespit edilen otomobille şüphelilerin, Bursa'nın Yenişehir ilçesine doğru gittiklerini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

