Bilecik'te Kendisinden Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu
Bilecik'te yaşayan 46 yaşındaki Mesut Yurtsever, evinde ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulunduktan sonra Yurtsever'in cesedini Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.
Bilecik'te kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Merkez Bahçelievler Mahallesi, Necmettin Şener Caddesi'ndeki 6 katlı binanın giriş katında ikamet eden 46 yaşındaki Mesut Yurtsever, eve gelen yakınları tarafından ölü bulundu.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Yurtsever'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.