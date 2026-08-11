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Bilecik'te Parfüm Kaçakçılığı Operasyonu

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Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bilecik'e çeşitli markalarda gümrük kaçağı parfüm getirileceği ihbarını aldı.

Düzenlenen operasyonda 107 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli M.O'nun jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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