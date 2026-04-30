Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 15 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulü imal etme suretiyle kaçakçılık suçlarına karışan ve haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Adreste yapılan aramada, 15 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.