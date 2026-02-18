Haberler

Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gölpazarı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda jandarma, gümrük kaçağı ürünler satan 2 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 3 bin 600 boş makaron, 2 kilo 135 gram tütün ve bir sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri gümrük kaçağı sigara ve tütün satıcılarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında iki adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 600 boş makaron, 2 kilo 135 gram tütün ve sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA " / " + Muhsin Arslan -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat

Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi