Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Gölpazarı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda jandarma, gümrük kaçağı ürünler satan 2 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 3 bin 600 boş makaron, 2 kilo 135 gram tütün ve bir sigara doldurma makinesi ele geçirildi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri gümrük kaçağı sigara ve tütün satıcılarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında iki adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 600 boş makaron, 2 kilo 135 gram tütün ve sigara doldurma makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA " / " + Muhsin Arslan -