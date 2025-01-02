Bilecik'te Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte içki operasyonu düzenledi.

İl genelinde, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında 38 umuma açık işyerine denetim ve operasyon düzenleyen ekipler, 7 bandrolsüz içki, 24 adet şişelenmiş el yapımı içki, 15 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol, 12 içki yapımında kullanılan aroma verici ve tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Sahte içki yapan ve kaçak alkol satan iş yerleri hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.