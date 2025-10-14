Bilecik'te Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı
Bilecik'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 40 litre kaçak alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.
Bilecik'te jandarma tarafından düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında merkez ilçe ve Gölpark Mesire Alanı'nda 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 40 litre kaçak alkol ve 3 aroma verici malt kit ile 2 anason yağı ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel