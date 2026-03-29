Bilecik'te jandarma ve polis ekipleri huzur uygulaması gerçekleştirdi

Güncelleme:
Bilecik'te gerçekleştirilen huzur uygulamasında 31 ekip ve 118 personelle 1519 araç ve 2 bin 713 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulama sonucunda aranan 15 şüpheli yakalanırken, eksik belgeleri olan 15 araç trafikten men edildi.

Jandarma tarafından 12 farklı noktalarda 31 ekip ve 118 personelle gerçekleştirilen uygulamalarda, 1519 araç ve 2 bin 713 kişi genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasına tabii tutuldu.

Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı, ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eksiklikleri bulunan 15 araç yakalandı, 8 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlü 188 personelle 86 işyeri, 37 metruk bina, 479 araç, 2 bin 588 araç ve kişinin GBT sorgulamasını yaptı.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar'ın da takip ettiği uygulamada arama kaydı bulunan 11 kişi yakalandı, 6 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
