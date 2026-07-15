Haberler

Bilecik'te bir kişi iş yerinde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik kent merkezinde bir kişi, iş yerinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Bilecik'te bir kişi, kent merkezindeki iş yerinde ölü bulundu.

İş yerine gitmek için evinden çıkan E.B'den (29) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi'ndeki iş yerinin kapısını çilingirle açan ekipler, E.B'yi hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, E.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

E.B'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Ülkenin en ünlü meydanında 'tabutta yatan Trump' afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı

Ülkenin en ünlü meydanına asıldı! Dünya gündemine oturacak afiş
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: 12 maddelik çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: 12 maddelik çağrı
Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor

Zaman çok acımasız! Şevket'in son halini görenler tanıyamıyor