Bilecik'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sözer I. idaresindeki 11 ACS 358 plakalı otomobil, Bozüyük-Bilecik kara yolu Demirköy Kavşağı'nda, Bilecik istikametine dönüş yapan Mehmet B. yönetimindeki 11 ACU 854 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 11 ACU 854 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fatma B, yaralandı.
Yaralı 112 Acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN