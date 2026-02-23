Haberler

Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, personelle iftarda bir araya geldi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ramazan ayı nedeniyle belediye personeli ve meclis üyeleriyle bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ramazan ayı dolayısıyla belediye personeli, aileleri ve meclis üyeleriyle iftar programında bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Tekin, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini söyledi.

Tekin, aynı sofrayı paylaşmanın önemine vurgu yaparak, belediye çalışanlarının ilçeye hizmet noktasındaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Belediyeciliğin yalnızca fiziki hizmetlerden ibaret olmadığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Biz hepimiz bir aileyiz. Birlik ve beraberlik içinde halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu akşam yine oruçlarımızı beraber açtık. Bu güzelliği ileriki günlerde de devam ettirmek istiyoruz. Katılımlarından dolayı tüm personelimize, ailelerine ve meclis üyelerine teşekkür ediyor, Ramazan ayının bereket getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
