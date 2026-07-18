Haberler

Bilecik'te bir binadan bisiklet ve ayakkabı çalındığı iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te bir binaya giren şüpheli, bisiklet ve ayakkabı çaldı. Polis, kimliği belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bilecik'te bir binadan bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Kırklar 3 Sokak'ta bir binaya giren şüphelinin bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edildi.

Polis, vatandaşların ihbarı üzerine kimliğini belirlendiği zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin, bisikleti binadan çıkarttığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak

Yeni aşamaya geçtiler! İran'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak

Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi

Tüm CHP'lilerin beklediği oluyor! Net tarih verildi
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ın en ağır vurduğu ilde korkutan deprem