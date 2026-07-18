Bilecik'te bir binadan bisiklet ve ayakkabı çalındığı iddia edildi
Bilecik'te bir binaya giren şüpheli, bisiklet ve ayakkabı çaldı. Polis, kimliği belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bilecik'te bir binadan bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Kırklar 3 Sokak'ta bir binaya giren şüphelinin bisiklet ve ayakkabı çaldığı iddia edildi.
Polis, vatandaşların ihbarı üzerine kimliğini belirlendiği zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin, bisikleti binadan çıkarttığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Uğur Baklacı