Bilecik'te devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Bilecik'te hafriyat döküm sahasında devrilen kamyonun sürücüsü Cemil E., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Olay yerine Acil Servis, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bilecik'te hafriyat dökerken devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Arabacı Sokak'taki hafriyat döküm sahasında Cemil E. idaresindeki 07 BTH 959 plakalı kamyon, hafriyatını boşaltırken devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtardı.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

