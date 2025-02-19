Bilecik'te Hafif Ticari Araç ve Beton Mikserinin Çarpıştığı Kaza: 1 Yaralı

Bilecik'te hafif ticari araç ile beton mikserin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

A.Ç. idaresindeki 11 DA 363 plakalı hafif ticari araç, Bilecik-Osmaneli kara yolu Gülümbe mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 AEC 757 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü A.Ç. yaralandı. Ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.