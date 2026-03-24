Bilecik'te hafif ticari aracın yol kenarına devrildiği kazada 2 kişi yaraladı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 74 yaşındaki sürücü ve 68 yaşındaki eşi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralıların durumu iyi.
B.G. (74) yönetimindeki 41 RY 011 plakalı hafif ticari araç, Osmaneli-Sakarya kara yolunun Ciciler köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi Z.G. (68), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaneli ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.