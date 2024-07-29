Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Geleneksel Birlik, Beraberlik Yaz Şenliği Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri Dereköy Köyü tarafından düzenlenen geleneksel 4. Birlik, Beraberlik Yaz Şenliği'ne çok sayıda kişi katıldı. Şenlikte türkülerin seslendirildiği, yarışmaların yapıldığı ve ikramların sunulduğu bir program gerçekleştirildi.

Bilecik'in Pazaryeri Dereköy Köyü Derneği tarafından geleneksel 4. Birlik, Beraberlik Yaz Şenliği düzenlendi.

Pazaryeri ilçesine bağlı 739 yıllık en eski kuruluşa sahip Dereköy köyünde düzenlenen şenliğe Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ve eşi, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Ak Parti ilçe Başkanı Yaşar Karabey, İl Genel Meclis üyeleri Mayir Küçük, Ekrem Yunak, Köy Muhtarı Tuncay Çakır, Dereköy Dernek Başkanı Serkan Kınık ve dernek yönetimi, dışarıda ve köyde yaşayan Dereköylüler, Köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Kahraman, "Pandemi, deprem gibi birçok yaşanan üzücü olaylar nedeniyle uzun süredir bu tür etkinliklere ara vermiştik. Bugün muhtar ve derneğimizin düzenlediği bu şenlikte bir araya geldik. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Tekin, "Yaşadığımız pandemi ve deprem gibi olaylar neticesinde ara verilen bu şenlikler birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu günlerde bizleri bir araya getirmesi ayrılık olmadan güze işler yapmamızın zamanı. Buraya katılımlarınızdan dolayı hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başta muhtarımız olmak üzere, dernek başkanı ve yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyor şenliğimiz hayırlara vesile olsun inşallah." diye konuştu.

Sanatçıların seslendirdiği türküler, tescilli boncuk fasulyesi pişirme yarışması, çocuklar için, çuval ve yumurta yarışmaları davul zurna eşliğinde çiftetelli ve köy geleneği olan Seymen alayı yapıldı. Bin 500 kişiye bulgur pilavı ve aşure ikramı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Pazaryeri Dereköy Bilecik Yaşam Güncel Haberler

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı

 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

 AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki

AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki

Bakmadan Geçme

Türkiye- Hollanda maçında ilk seti kim kazandı? Türkiye- Hollanda maçı nerede yayınlanıyor? A101 AKTÜEL KATALOĞU 29-31 TEMMUZ | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Hollanda maçında Zehra neden yok? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Bu yıl DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı! YKS 2024 tercihleri ne zaman açıklanacak? 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tayfur Bingöl hangi takıma gidiyor? Tayfur Bingöl Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Melissa Vargas kimdir? Melissa Vargas kaç yaşında, nereli? MasterChef 15. yarışmacı kim oldu? 28 Temmuz Masterchef ana kadrosuna kim girdi? İsrailli bakan ne paylaştı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kime benzetti, olay ne? 2024 KYK YURT BAŞVURU TARİHİ | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar iptal mi? Vatandaşlar ülkelerine geri çağırıldı! Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında ve nereli? Aslıhan Malbora'nın oynadığı dizi ve filmler! FED faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? KPSS AÇIKLANDI MI? KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI l 29 Temmuz altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar?
Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti

Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title