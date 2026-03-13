Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak, Bilecik'te iftar programına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen iftara katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki İstiklal Caddesi'nde, esnaf tarafından organize edilen iftarda Madak, katılımcılarla sohbet etti.

Programda, Vali Faik Oktay Sözer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, diğer ilgililer ile vatandaşlar yer aldı.