Bilecik'te 'Baba oğul, anne kız teravih namazı buluşması' etkinliği gerçekleştirildi
Bilecik İl Müftülüğü, çocuklara ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla 'Baba oğul anne kız teravih namazı buluşması' etkinliği düzenleyerek, çeşitli eğlenceli aktivitelerle katılım sağladı.

Bilecik İl Müftülüğü, çocuklara ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla "Baba oğul anne kız teravih namazı buluşması" etkinliği düzenledi.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Kayıboyu Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklar için eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.

Aileleriyle teravih namazı kılan çocuklara namaz sonrası patlamış mısır ve pamuk şekeri ile balonlar hediye edildi, yüz boyama etkinliği düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy, AA muhabirine, ramazanın manevi atmosferini çocuklara hissettirmek, ramazanı en güzel şekilde hissettirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ramazan boyunca müftülüğün çeşitli programlar düzenlediğini anlatan Özsoy, "Bugün düzenlediğimiz etkinliğimizi yoğun katılımla gerçekleştirdik. İlimizde ramazanın güzel geçmesi için gayret gösteriyoruz. Çocuklarımıza ramazanı eğlenceli bir şekilde hatırlatıyoruz. Ramazanın manevi atmosferini çocuklarımızın kalplerinde ve ruhlarında iz bırakması en büyük arzumuz." die konuştu.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
