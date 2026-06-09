Fabrikadaki kazana düşen Çinli işçi feci şekilde can verdi

Bilecik'te bir çimento fabrikasında meydana gelen iş kazasında Çin uyruklu bir işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Taşçılar köyünde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında yaşandı. Fabrikada işçi olarak çalışan 49 yaşındaki Guangyın Yuan, kazanların bulunduğu alanda beton blok kesimi yaptığı sırada dengesini kaybetti.

KAZANIN İÇİNE DÜŞTÜ

Yaklaşık 3,5 metre yükseklikten kazanın içine düşen işçi yaralandı. Olayı fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Guangyın Yuan, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.