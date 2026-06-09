Haberler

Fabrikadaki kazana düşen Çinli işçi feci şekilde can verdi

Fabrikadaki kazana düşen Çinli işçi feci şekilde can verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'teki bir çimento fabrikasında çalışan Çin uyruklu Guangyın Yuan, beton blok kesimi sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 3,5 metre yükseklikten kazanın içine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Bilecik'te bir çimento fabrikasında meydana gelen iş kazasında Çin uyruklu bir işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Taşçılar köyünde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında yaşandı. Fabrikada işçi olarak çalışan 49 yaşındaki Guangyın Yuan, kazanların bulunduğu alanda beton blok kesimi yaptığı sırada dengesini kaybetti.

KAZANIN İÇİNE DÜŞTÜ

Yaklaşık 3,5 metre yükseklikten kazanın içine düşen işçi yaralandı. Olayı fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Guangyın Yuan, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
CHP'de 2 ayrı grup toplantısı: Özgür Özel, TBMM'de konuşuyor

Özel'den kürsüde sürpriz çıkış: Zafer olarak görmüyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası

Maaşı bile belli! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Ankara'da kaybolan lise öğrencisi Fatmanur aranıyor

Ankara alarma geçti! 17 yaşındaki Fatmanur her yerde aranıyor
Aykut Kocaman, Asensio için kararını verdi

Kocaman'dan Asensio kararı

ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü

60 yıl sonra ortaya çıkıp ülkeyi esir aldı! Git gide yayılıyor