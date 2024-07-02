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Bilecik'te çıkan yangının sebebiyle ilgili kişi yakalandı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyünde çıkan yangının sebebiyle ilgili kişi olan A.Y, gözaltına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyünde önceki gün 10 dönüm buğday tarlasının yanmasına sebep olduğu değerlendirilen kişi yakalandı.

Geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Medetli köyü Karapüyner mevkisinde meydana gelen yangının çıkış nedenini araştıran bu kapsamda A.Y'yi (68) gözaltına aldı.

A.Y'nin Jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaneli Bilecik Güncel Haberler

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