Bilecik'te Çiftlikte Yangın Çıktı

Güncelleme:
Pazaryeri ilçesinde bir çiftliğe ait arazide, kontrollü yakım sırasında çıkan yangın, çevredeki ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir çiftliğe ait arazide çıkan yangın söndürüldü.

Karaçalı mevkisinde O.D'ye ait çiftlik arazisinde, çürümüş ağaç ve köklerin kontrollü olarak yakılması sırasında rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgenin çamurlu olması nedeniyle belediye ekiplerine ait kepçelerle yanan alanın üzerine toprak dökülmesi sonucu yangın söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
